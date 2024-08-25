В продажу машина поступит до конца этого года.

В случае с оформлением предварительных заказов на получение новой модели автомобиля как нельзя лучше работает принцип «обещать — не значит жениться». Примером тому может быть ситуация с предварительным заказом электрического пикапа Tesla Cybertruck, который за несколько лет ожидания сформировал очередь из полутора миллионов потенциальных покупателей, но в нынешнем виде и по действующим ценам машину уже можно приобрести в США на условиях поставки через несколько недель. Издание Electrek отмечает, что первый электромобиль марки Range Rover, несущий идентичное имя, уже набрал более 42 000 предварительных заказов.

Источник изображения: Jaguar Land Rover

В феврале этот показатель не превышал 16 000 человек, в июне он достиг 38 000. В продажу новинка поступит до конца этого года, поэтому об уровне конверсии предварительных заказов в реальные покупки мы сможем узнать достаточно скоро. Помимо выдающихся для крупного кроссовера динамических характеристик и изысканной отделки, электрический Range Rover интригует заявленной способностью преодолевать брод до 850 мм. С плавающим китайским YangWang U8 это не сравнится, но такая характеристика хотя бы говорит о готовности создателей сохранить внедорожный потенциал модели.