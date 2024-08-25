Издание Electrek обратило внимание на интересное событие: вчера компания Tesla удалила со своего сайта все записи корпоративного блога, опубликованные до 2019 года. Жертвой такой зачистки стала и публикация от октября 2016 года, которая гласила, что все выпускаемые с тех пор электромобили Tesla имеют оборудование, необходимое для работы автопилота. Хотя технически это утверждение верно по сей день, почему-то Tesla решила избавиться от свидетельств своего первого публичного заявления на эту тему на страницах собственного сайта.
Напомним, что концепция данного автопроизводителя подразумевает наличие на борту всего необходимого для автопилота аппаратного обеспечения, а программное она постоянно совершенствует. Если говорить о полном автопилоте, который не требовал бы вмешательства водителя, то сроки его появления Илон Маск постоянно отодвигал с конца 2019 года на конец каждого последующего, текущий также не является исключением. На 10 октября намечен анонс фирменного роботизированного такси Cybercab, поэтому обсуждения этой щекотливой темы руководство Tesla в четвёртом квартале избежать не сможет.