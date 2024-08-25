Впрочем, исчезли и все прочие публикации, сделанные до 2019 года.

Издание Electrek обратило внимание на интересное событие: вчера компания Tesla удалила со своего сайта все записи корпоративного блога, опубликованные до 2019 года. Жертвой такой зачистки стала и публикация от октября 2016 года, которая гласила, что все выпускаемые с тех пор электромобили Tesla имеют оборудование, необходимое для работы автопилота. Хотя технически это утверждение верно по сей день, почему-то Tesla решила избавиться от свидетельств своего первого публичного заявления на эту тему на страницах собственного сайта.

Источник изображения: Tesla

Напомним, что концепция данного автопроизводителя подразумевает наличие на борту всего необходимого для автопилота аппаратного обеспечения, а программное она постоянно совершенствует. Если говорить о полном автопилоте, который не требовал бы вмешательства водителя, то сроки его появления Илон Маск постоянно отодвигал с конца 2019 года на конец каждого последующего, текущий также не является исключением. На 10 октября намечен анонс фирменного роботизированного такси Cybercab, поэтому обсуждения этой щекотливой темы руководство Tesla в четвёртом квартале избежать не сможет.