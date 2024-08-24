Партнёрам будет проще продвигать продукцию на китайском рынке.

Когда над бизнесом Huawei Technologies по производству смартфонов четыре года назад окончательно сгустились тучи, консорциум инвесторов, включающий и некоторых партнёров компании, взялся выкупить профильные активы, чтобы сохранить команду разработчиков и доступ к программной экосистеме Google, а также зарубежной компонентной базе. Как отмечает Bloomberg, крупнейший китайский оператор связи China Mobile недавно купил пакет акций Honor.

Источник изображения: Honor

Представители Honor подтвердили факт сделки, но не стали уточнять её условия. Помимо China Mobile, инвестором Honor является производитель дисплеев BOE Technology, поэтому такие связи помогают компании продвигать свою продукцию на рынке или получать некоторые преимущества в части себестоимости или доступа к инновационным решениям. Компания Honor только готовится выйти на фондовый рынок, а пока остаётся частной, поэтому размер инвестиций China Mobile в её капитал не подлежит раскрытию.