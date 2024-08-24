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Новости Hardware Алексей Сычёв
Электрический грузовик Tesla Semi замечен в Германии
Колёса дорогого гостя немецкой земли не касались.

Неусыпно следящий за событиями вокруг продукции Tesla ресурс Electrek обратил внимание на публикацию в социальной сети X, которая упоминала о появлении на немецких шоссе трейлера, перевозящего электрический грузовик Tesla Semi. Это первый случай появления данной машины на европейском континенте, и пока он никак не комментируется официальными представителями компании.

Источник изображения: X, Esther Rebers

Сама по себе готовность Tesla рано или поздно вывести Semi на европейский рынок не является откровением, поскольку руководство компании даже собирается наладить выпуск грузовиком Semi на предприятии в окрестностях Берлина. При этом отмечается, что машину необходимо сперва адаптировать к требованиям европейских законов и правил, а пока она выпускается очень ограниченными партиями на экспериментальной линии в Неваде. По соседству уже строится полноценное предприятие для выпуска грузовиков, но оно начнёт свою работу не ранее конца 2025 года.

Не исключено, что первый грузовик Tesla Semi привезли в Европу для проведения сертификационных испытаний или тестирования на местных дорогах. Либо машина может принять участие в каком-нибудь мероприятии ради достижения каких-то репутационных целей. В конце концов, продавать пикап Cybertruck в Европе компания тоже пока не собирается, но это не мешает ей возить его по странам региона с целью демонстрации своих технологических возможностей по созданию машин со странным дизайном и плохо подогнанными кузовными элементами.

#tesla #европа #электромобили tesla #tesla semi #электрический грузовик
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