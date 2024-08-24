Неусыпно следящий за событиями вокруг продукции Tesla ресурс Electrek обратил внимание на публикацию в социальной сети X, которая упоминала о появлении на немецких шоссе трейлера, перевозящего электрический грузовик Tesla Semi. Это первый случай появления данной машины на европейском континенте, и пока он никак не комментируется официальными представителями компании.
Сама по себе готовность Tesla рано или поздно вывести Semi на европейский рынок не является откровением, поскольку руководство компании даже собирается наладить выпуск грузовиком Semi на предприятии в окрестностях Берлина. При этом отмечается, что машину необходимо сперва адаптировать к требованиям европейских законов и правил, а пока она выпускается очень ограниченными партиями на экспериментальной линии в Неваде. По соседству уже строится полноценное предприятие для выпуска грузовиков, но оно начнёт свою работу не ранее конца 2025 года.
Не исключено, что первый грузовик Tesla Semi привезли в Европу для проведения сертификационных испытаний или тестирования на местных дорогах. Либо машина может принять участие в каком-нибудь мероприятии ради достижения каких-то репутационных целей. В конце концов, продавать пикап Cybertruck в Европе компания тоже пока не собирается, но это не мешает ей возить его по странам региона с целью демонстрации своих технологических возможностей по созданию машин со странным дизайном и плохо подогнанными кузовными элементами.