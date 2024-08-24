Анонс намечен на десятое число того же месяца.

Традиционно берегущий подобные информационные поводы до вечера воскресенья Марк Гурман (Mark Gurman) на страницах Bloomberg досрочно разродился очередными откровениями о планах Apple. По его словам, компания готовится к презентации новых продуктов, которая состоится 10 сентября, и охватит не только новое семейство iPhone, но и часы Watch Series 10, а также обновлённые AirPods.

Источник изображения: Apple

Как ожидает Гурман, смартфоны Apple нового семейства начнут поступать в продажу 20 сентября, тем самым немного влияя на выручку третьего квартала положительным образом. В календаре Apple этот отчётный период как раз завершается в конце сентября, и она рассчитывает, что в годовом сравнении его выручка вырастет на 5%.

Помимо новых Apple Watch и AirPods, до конца года компания начнёт выводить на рынок новые модели Mac на базе процессоров семейства M4. Среди них могут оказаться ноутбуки MacBook Pro, более компактный Mac mini, а также моноблоки iMac на основе новых процессоров. Младшие модификации M4 уже отслеживаются по логам с результатами тестирования новых Mac. Эти процессоры существуют в конфигурации с 10 вычислительными и 10 графическими ядрами, причём в первом случае производительные и экономичные делятся по формуле «4 + 6» штук. Существует и более простая версия процессора M4, который сочетает только 8 CPU и 8 GPU. У него экономичные и производительные вычислительные ядра делятся поровну. Анонс новых Mac на основе этих процессоров состоится не ранее октября, как считает Гурман.