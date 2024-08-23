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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD предпочитает построить исследовательский центр на юге Тайваня из-за проблем с энергоснабжением на севере острова
Он обеспечит работой 400 специалистов, причём половина из них будет приезжими.

В конце прошлого месяца стало известно о намерениях AMD основать на Тайване исследовательский центр, который занимался бы искусственным интеллектом, кремниевой фотоникой и методами упаковки разнородных чипов. Теперь DigiTimes сообщает, что компания AMD решила основать этот центр на юге острова, поскольку размещать его на севере сочла небезопасным из-за перебоев с энергоснабжением в этой части его территории.

Источник изображения: AMD

На строительство центра первоначально планировалось выделить $263 млн, власти Тайваня согласились примерно 30% этой суммы покрыть субсидиями. Соответственно, на долю собственных средств AMD останется примерно $167 млн инвестиций. По словам руководства компании, около половины сотрудников будущего центра окажутся иностранными гражданами, а всего здесь будет работать около 400 специалистов. Корпуса исследовательского центра AMD расположатся в Тайнане и Гаосюне на юге Тайваня.

#amd #тайвань #исследовательский центр
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