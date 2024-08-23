Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA сохраняет шансы по итогам квартала стать крупнейшей компанией полупроводникового сектора по величине выручки
С большим отрывом от Samsung Electronics.

Компания NVIDIA свой квартальный отчёт опубликует к следующему четвергу, и многие аналитики уже ожидают, что эта статистика окажет на американский фондовый рынок куда большее влияние, чем сегодняшние заявления представителей американского Федрезерва. Сотрудники SemiWiki вообще считают, что если собственные прогнозы по динамике выручки NVIDIA сбудутся, то по итогам второго квартала она сможет получить крупнейшую выручку среди компаний полупроводникового сектора.

Источник изображения: SemiWiki

Другими словами, для этого NVIDIA достаточно выручить по итогам периода больше $20,7 млрд, которые были получены Samsung, занимающей второе место в предварительной версии рейтинга по версии SemiWiki. Сама компания рассчитывает выручить около $28 млрд, если ориентироваться на данные трёхмесячной давности. Кстати, Intel в этих условиях может претендовать только на четвёртое место, хотя ранее она регулярно занимала либо первое, либо второе. Вообще, из 15 крупнейших поставщиков полупроводниковой продукции именно производители памяти способны похвастать ростом выручки в среднем на 22% по итогам второго квартала, тогда как представители прочих сегментов рынка могут рассчитывать только на прирост в размере 3%. Средний же рост выручки по отрасли измеряется 8%.

#nvidia #аналитика #финансы #полупроводники
+
Написать комментарий (0)
Ноутбуки с поддержкой ИИ только в следующем году позволят увеличить объёмы поставок на 5%
Совет директоров Intel покинул бывший глава Cadence Design Systems
В октябре по итогам IPO компания Kioxia рассчитывает выручить около $500 млн
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как правильно обустроить рабочее место современного геймера
+
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
16
Как узнать, что ваш роутер взломан, и можно ли получить реальный срок за использование чужого Wi-Fi
12
Как разогнать Linux одним файлом
17
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 2
6
Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания
21
Открытие Gamescom 2024 как показатель деградации игровой индустрии
6
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
44
Собираем игровой ПК для 4К за 750 000р – что можно купить, если вас не связывают финансовые проблемы
21
Актуальные подборки видеокарта + процессор для апгрейда игрового ПК под разрешение 1080р и 2К
19

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
13:48
и прочих...асов
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Такой то
13:46
свинка подавляющее большинство?
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Колючка
13:46
нахера мне этим заниматься, если банальное комментирование роликов с ютуба и так приносит стабильный доход?
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7700 – почему 15% разница почти незаметна в обычных играх
Degeneratus Maximus
13:45
У нас и нет достоверных источников что работа с лучами будет нормальной, есть только беливы мамкиных предсказателей
Видеокарта Radeon RX 8800 XT станет новым флагманом AMD и будет равна по скорости GeForce RTX 4080
Chihonya
13:41
откуда у этого нищего рекламщика железо для обзоров?)))))))))))))
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7700 – почему 15% разница почти незаметна в обычных играх
Александр Сечков
13:39
Свои тесты когда проведёте? Что не обсуждать чужие, и ещё так скучно.
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7700 – почему 15% разница почти незаметна в обычных играх
Profit
13:39
нет, там климат не тот. что Алтай, что ДВ китайцам нахрен не нужен. видно, что ты там не был
Marshall представляет обновленные колоки Emberton III и Willen II с увеличенным временем работы
sumrack
13:34
Ты посчитай сколько фанатов PS5 на авито избавляются от своих родненьких, халерный))
Поклонники Microsoft массово избавляются от консолей Xbox
Chihonya
13:33
Если правда, зачетная будет карта.
Флагманской видеокарте AMD RDNA 4 приписывают RT-производительность на уровне NVIDIA RTX 4070 Ti S
Китя
13:31
Не знаешь по гугли. Китай последнее время нарастила ядерный арсенал. что США бьют тревогу. а РФ на руку Китай же союзник. https://www.kommersant.ru/doc/6455370
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем