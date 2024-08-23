С большим отрывом от Samsung Electronics.

Компания NVIDIA свой квартальный отчёт опубликует к следующему четвергу, и многие аналитики уже ожидают, что эта статистика окажет на американский фондовый рынок куда большее влияние, чем сегодняшние заявления представителей американского Федрезерва. Сотрудники SemiWiki вообще считают, что если собственные прогнозы по динамике выручки NVIDIA сбудутся, то по итогам второго квартала она сможет получить крупнейшую выручку среди компаний полупроводникового сектора.

Источник изображения: SemiWiki

Другими словами, для этого NVIDIA достаточно выручить по итогам периода больше $20,7 млрд, которые были получены Samsung, занимающей второе место в предварительной версии рейтинга по версии SemiWiki. Сама компания рассчитывает выручить около $28 млрд, если ориентироваться на данные трёхмесячной давности. Кстати, Intel в этих условиях может претендовать только на четвёртое место, хотя ранее она регулярно занимала либо первое, либо второе. Вообще, из 15 крупнейших поставщиков полупроводниковой продукции именно производители памяти способны похвастать ростом выручки в среднем на 22% по итогам второго квартала, тогда как представители прочих сегментов рынка могут рассчитывать только на прирост в размере 3%. Средний же рост выручки по отрасли измеряется 8%.