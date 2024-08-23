По крайней мере, в США.

По данным Reuters, компании Cruise Automation и Uber объявили о намерениях со следующего года сотрудничать в сфере осуществления беспилотных перевозок на такси. При этом вызвать автоматическое такси первой из компаний можно будет через приложение второй. Какую географию охватит данный сервис, не уточняется, но изначально Cruise перевозила пассажиров на беспилотных такси в Калифорнии и Аризоне, а также тестировала их в Техасе, но после октябрьского инцидента с наездом на пешехода в Сан-Франциско приостановила коммерческую деятельность в этой сфере.

Источник изображения: Cruise

Пока идёт следствие, Cruise не имеет права перевозить пассажиров в Калифорнии, поскольку власти штата отозвали у неё лицензию, но в Аризоне она недавно возобновила испытания прототипов со страхующими водителями за рулём. По плану Cruise, она собирается возобновить поездки в США до конца текущего года, а со следующего начать брать за них деньги. Uber своё подразделение, занимавшееся автопилотом, продала в 2020 году, поэтому сотрудничество с Cruise для неё является способом приобщиться к зарождающемуся бизнесу. Впрочем, с Waymo в США этот агрегатор уже сотрудничает, так что конкуренция в сегменте обещает быть нешуточной.