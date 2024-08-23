В этом году максимальным спросом будут пользоваться недорогие модели.

Аналитики TrendForce считают, что в нынешнем году ноутбуки на базе флагманских процессоров с поддержкой ускорения работы систем ИИ не смогут «выстрелить» с точки зрения спроса, поскольку наиболее востребованными останутся ноутбуки начальной ценовой категории, включая модели и для образовательного сегмента. От передовых моделей с функцией ускорения ИИ потребителей будут отпугивать высокие цены.

Источник изображения: Micron Technology

Соответственно, по итогам текущего года объёмы поставок ноутбуков вырастут на 3,7% до 173,65 млн штук, но преимущественно за счёт наиболее дешёвых моделей, а вот в следующем году передовые модели с функцией ускорения ИИ уже «распробуют» корпоративные покупатели, и это позволит увеличить объёмы поставок ноутбуков всех типов по итогам 2025 года на 5%.

Одновременно ускорится и миграция производителей ноутбуков за пределы Китая. В прошлом году вне Китая выпускались только 7,2% всех ноутбуков, в этом их доля вырастет до 12,4%. При этом Вьетнам увеличит свою долю до 6%, а Таиланд довольно быстро поднимется до уровня 2,3%.