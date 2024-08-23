Бум ИИ поможет поднять котировки.

В 2018 году консорциум инвесторов во главе с Bain Capital выкупил у Toshiba активы, связанные с производством твердотельной памяти, которые потом легли в основу частной компании Kioxia. Поскольку сделке по слиянию с Western Digital противодействовал один из косвенных инвесторов Kioxia в лице конкурирующей компании SK hynix, американскому производителю пришлось задуматься о реструктуризации, а японская компания готовится выйти на местный фондовый рынок в октябре, как отметило агентство Nikkei со ссылкой на официальную заявку потенциального эмитента.

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Отметим, что первоначально отдавшая значительную часть акций своего профильного бизнеса Toshiba довольно быстро нарастила свою долю в капитале Kioxia до 41%, но после IPO рассчитывает сократить её. Аналогичным образом намерена поступить и Bain Capital. В ходе размещения акций Kioxia планирует выручить $500 млн и оценить тем самым свою капитализацию в $10,3 млрд. Если эти условия будут выполнены, то данное IPO станет крупнейшим в Японии после выхода на биржу SoftBank в 2018 году. Руководство Kioxia полагает, что сейчас на рынке твердотельной памяти складываются благоприятные условия для привлечения инвесторов, поскольку этот сегмент рынка косвенно получает выгоду от бума систем искусственного интеллекта. Во всяком случае, серверные твердотельные накопители большой ёмкости сейчас очень востребованы, и цены на память пошли вверх после затяжного кризиса.