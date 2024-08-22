Машина сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за две секунды.

Моментная характеристика тяговых электродвигателей мало кого из производителей электромобилей оставляет равнодушными, и рано или поздно они представляют более быстрые версии своих представленных первоначально моделей. Компания Xiaomi не является исключением, и согласно данным CnEVPost, намеревается наладить выпуск самой быстрой версии SU7 с суффиксом Ultra в первом квартале 2025 года. Ранее руководство Xiaomi просто поясняло, что выпуск спорткара в данной спецификации начнётся в первой половине 2025 года.

Источник изображения: Xiaomi

Подход к предоставлению доступа пользователей ко всем возможностям спорткара будет своеобразным. С завода они будут поступать с ограниченной максимальной скоростью, а желающие раскрыть потенциал машины полностью вынуждены будут проходить специальные курсы водительского мастерства. Если учесть, что данная модификация SU7 способна разгоняться до 350 км/ч, подобные предосторожности могут показаться не лишними.

Тяговые электродвигатели SU7 Ultra способны развивать скорость вращения до 27 200 оборотов в минуту, а силовая установка машины выдаёт в пике 1548 «лошадей», используя три электродвигателя модели V8s. До 100 км/ч электромобиль способен разгоняться за 1,97 секунды. Естественно, подобные упражнения настоятельно рекомендуется проделывать только на закрытых трассах.