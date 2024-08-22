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Новости Hardware Алексей Сычёв
Xiaomi теряет по $9200 на каждом проданном электромобиле SU7
Но считает это абсолютно нормальным.

Опубликованные сайтом South China Morning Post результаты анализа квартальной отчётности Xiaomi позволяют говорить, что выручив во втором квартале $870 млн на реализации 27 307 электромобилей SU7, компания получила сопутствующие чистые убытки в размере $252 млн. Нехитрые вычисления позволяют определить, что на каждом проданном электромобиле Xiaomi теряла в отчётном периоде более $9200.

Источник изображения: Xiaomi

Компания Ford Motor, к слову, свои потери подобного рода оценивает примерно в $100 000 за каждый проданный электромобиль, поэтому она и решила серьёзным образом пересмотреть свою стратегию их продвижения на рынок. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) итогам второго квартала в силу понятных причин шокирован не был, и пояснил, что при нынешних объёмах производства бизнес по выпуску электромобилей SU7 не может приносить прибыль, поскольку традиционно для отрасли экономия достигается как раз на объёмах выпуска. К ноябрю компания рассчитывает выйти на уровень ежегодного выпуска 100 000 электромобилей. К концу года показатель вырастет до 120 000 штук. Ситуация также усугубляется тем, что SU7 является первой моделью марки, и затраты на её разработку и производство неизбежно выше, чем у гипотетических последователей.

#xiaomi #электромобили #китайские производители #xiaomi su7 #китайские электромобили
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