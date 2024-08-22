Нужно где-то найти ещё $28 млрд.

Планы молодой, но очень амбициозной японской компании Rapidus наладить в 2027 году серийный выпуск 2-нм чипов пока натыкается на нехватку финансирования, как поясняет Kyodo News. Японские власти дали понять этому нуждающемуся в многомиллиардных вливаниях стартапу, что рассчитывать на субсидии бесконечно долго он не сможет, и нужно позаботиться о заимствовании денег у банков. Последние, по данным источника, пока готовы предоставить компании около $689 млн кредитов.

Источник изображения: Kyodo News

Между тем, Rapidus для начала выпуска 2-нм чипов в массовых количествах к 2027 году в общей сложности потребуется более $34 млрд, и указанная в предыдущем абзацев сумма погоды просто не сделает. Государство предоставило компании субсидии на сумму $6,3 млрд, основатели компании в лице консорциума из нескольких крупных японских корпораций пока выделили только $500 млн, и почти $28 млрд ещё нужно найти в каких-то источниках. Есть шанс, что дополнительные средства выделят соучредители типа корпорации Toyota Motor, но пока переговоры на эту тему успехом не увенчались.