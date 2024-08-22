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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом квартале капитальные затраты начнут расти во многом благодаря производителям памяти
И спросу на компоненты для систем искусственного интеллекта.

Специалистам TechInsights удалось чуть разнообразить традиционно скупой отчёт SEMI, в котором содержалась информация о динамике выручки и расходов в полупроводниковой отрасли за второй квартал и первое полугодие в целом. Продажи электронных компонентов в первой половине этого года сократились на 0,8% в годовом сравнении, но эксперты ожидают более выраженного оживления рынка в текущем квартале, поскольку спрос на компоненты для систем искусственного интеллекта продолжает толкать выручку вверх.

Источник изображения: Samsung Electronics

Если выручка от реализации интегральных микросхем во втором квартале выросла на 27%, то в текущем она может увеличиться на 29% и тем самым превзойти рекордные уровни, зафиксированные в 2021 году. Тогда спросом на чипы руководили процессы, связанные с пандемией, а сейчас локомотивом выступает развитие систем искусственного интеллекта.

Выручка в сегменте микросхем памяти также растёт опережающими темпами, как и капитальные затраты. В текущем квартале в целом по отрасли они увеличатся на 16% в последовательном сравнении, и без учёта рынка памяти этот прирост ограничится 6%. Соответственно, именно экспансия выпуска микросхем памяти вынуждает производителей увеличивать затраты на расширение мощностей.

#аналитика #финансы #полупроводники
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