Уже этой осенью.

Как напоминает Electrek, импортируемый из Германии в США электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz на рынке соответствующего континента появится в четвёртом квартале текущего года, но уже сейчас местным клиентам доступна информация об ассортименте комплектаций, ценах и запасе хода этой необычной по меркам сегмента электромобилей машине. Начать описание следует с запаса хода по циклу EPA, поскольку он укладывается в 374 км для заднеприводного варианта и 370 км для полноприводного. Не так уж много, но цикл EPA ближе к реальной жизни, чем китайские, да и крупный электромобиль с не самыми выдающимися показателями аэродинамики наделить большой «дальнобойностью» довольно сложно.

Источник изображения: Electrek, Volkswagen

У покупателей ID.Buzz в США будет выбор из трёх вариантов оформления салона: «медного», «шоколадного» и серо-белого. Впрочем, последний не будет доступен для младшей заднеприводной комплектации Pro S за $59 995, но его можно будет получить в двух старших. Последние подразделяются на версию с задним приводом и всеми ведущими колёсами, поэтому всего у ID.Buzz на рынке США будет пять модификаций. В младшей заднеприводной по умолчанию будет установлен трёхместный диван второго ряда, но за доплату в $695 его можно будет заменить на два раздельных «капитанских» кресла.

Источник изображения: Electrek, Volkswagen

Старшая комплектация ID.Buzz 1st Edition в США будет стоить около $70 000 в полноприводном исполнении, но даже базовая оснащается неплохо. Все полноприводные машины этой модели будут шестиместными, заднеприводные по умолчанию оснащаются сплошным диваном второго ряда, но за доплату его можно поменять на раздельные капитанские кресла.