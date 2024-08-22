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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Свой первый гибрид Zeekr обещает выпустить через год
Это будет крупный кроссовер, способны на высоких скоростях переключаться на ДВС.

Представители CnEVPost пристально следили за высказываниями руководства Zeekr на квартальной отчётной конференции, и по итогам мероприятия смогли заявить, что генеральный директор этого подразделения Geely Энди Ан (Andy An) впервые публично упомянул сроки выхода первого гибридного транспортного средства этой китайской марки. Флагманский кроссовер Zeekr выйдет во второй половине следующего года именно в гибридном исполнении. До этого Zeekr выпускала исключительно аккумуляторные электромобили.

Источник изображения: Zeekr

Подобный шаг Zeekr ставит под сомнение целесообразность существования родственной марки Lynk&Co, которая изначально выпускала гибриды на общей с Zeekr платформе. Впрочем, выпуск гибридной версии именно крупного кроссовера для самой Zeekr имеет определённый технический смысл. По словам главы компании, машина будет оснащаться гибридным приводом, позволяющим ДВС на высоких скоростях приводить в движение колёса. Тем самым, будет устранён недостаток всех электромобилей и гибридов последовательного типа — на высоких скоростях они очень быстро расходуют запас тяговой батареи. Переключение на ДВС в этом случае позволит добиться более высокой энергетической эффективности.

#электромобили #китайские производители #zeekr #гибриды
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