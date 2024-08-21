И 89% готовы вкладывать в это направление больше средств, чем сейчас.

Проведённый UST опрос 600 представителей крупного бизнеса, которые отвечают за принятие решений в области информационных технологий, выявил довольно оптимистичный настрой участников корпоративного рынка в отношении сроков возврата инвестиций, осуществляемых в сфере искусственного интеллекта.

Источник изображения: NVIDIA

Во-первых, 89% участников опроса заявили, что их компаниям придётся увеличить инвестиции в ИИ, чтобы сохранять свои конкурентные позиции на рынке. Во-вторых, средний срок окупаемости таких инвестиций, на который рассчитывают корпорации, не превышает двух лет. Правда, около четверти опрошенных представителей бизнеса настроены более реалистично, предполагая, что инвестиции в ИИ вернутся не менее чем через четыре года. Сама NVIDIA утверждает, что за четыре года её клиенты могут выручить $5 с каждого вложенного в системы ИИ доллара. Это подразумевает норму прибыли в размере 50% за год в среднем. Не все клиенты компании разделяют подобный оптимизм, как показал опрос UST.