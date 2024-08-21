Их набралось по 26 штук в каждой из стран.

По данным ассоциации WICA, которая составила глобальный рейтинг наиболее конкурентоспособных городов в полупроводниковой отрасли, в первую сотню вошло 60 азиатских городов, Северная Америка располагает 26 городами с подобным уровнем влияния, в Европе распределены 14 таких городов. Если рассматривать срез по странам, то Китай и США в равной степени претендуют на первое место, располагая каждая по 26 влиятельных городов.

Источник изображения: SMIC

Южная Корея и Япония могут похвастать наличием 9 городов с мировым уровнем влияния на развитие полупроводниковой отрасли каждая. Тайвань способен претендовать на пятое место с пятью городами подобного значения. Интересно, что шестое место занимает Малайзия с четырьмя городами, следом идёт Германия с 3 городами.

Источник изображения: WICA

Лидером среди городов является калифорнийская Санта-Клара, поскольку здесь расположены штаб-квартиры сразу нескольких крупных компаний, присутствующих на рынке полупроводниковых компонентов. Это AMD, NVIDIA, Intel и Applied Materials. На втором месте расположился тайваньский Синьчжу, поскольку город является родным для контрактных производителей чипов TSMC и UMC. Сеулу досталось третье место, что вполне справедливо с учётом влияния южнокорейских производителей на рынок микросхем памяти. Уступая американскому Сан-Хосе, Шанхай занимает пятое место в этом рейтинге. Китайская столица Пекин в этом перечне расположилась только на девятой позиции, а выше на одну ступень находится Сингапур. В этом крохотном городе-государстве имеются предприятия многих зарубежных производителей чипов и электроники.