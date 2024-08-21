И оснастила его двумя холодильниками с функцией заморозки и подогрева.

По информации CarNewsChina, старт приёма заказов на скоростной электромобиль Denza Z9 GT в Китае на этой неделе не совсем совпал с ожиданиями, причём как в хорошую сторону, так и в плохую. Во-первых, машина оказалась существенно дешевле ожидаемого уровня, и в электрической версии предлагается за $50 450, но гибридный вариант можно купить за $47 600. В обоих случаях он будет полноприводным и использовать три электродвигателя в своей силовой установке: один на передней оси и два на задней. Подобная компоновка, как предполагается, позволит эффективнее управлять тягой на задних колёсах. К «танковому развороту» машина с такой трансмиссией приспособлена плохо, а вот «закинуть зад» в узкое место на параллельной парковке только за счёт разнонаправленного вращения задних колёс она может. При этом, правда, придётся мириться с повышенным износом задних шин.

Источник изображения: CarNewsChina

Гибридную версию Denza Z9 GT позволяет подзаряжать в движении бензиновый турбомотор объёмом 2 литра и мощностью 203 л.с. Такой вариант разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды, а чисто электрический набирает эту скорость за 3,4 секунды. Это хуже ожиданий, поскольку на этапе анонса упоминались показатели «менее 3 секунд». Три электродвигателя в совокупности обладают мощностью 858 л.с., в пике она может увеличиваться до 952 л.с., а вот мощность гибридной силовой установки не уточняется. Она наверняка превышает 1000 л.с. Из пяти комплектаций Denza Z9 GT три являются гибридными, они обеспечивают запас хода до 1100 км, а вот чисто электрическая машина по циклу CLTC способна проехать не более 630 км.

Стоит упомянуть о наличии в салоне двух холодильников, причём вариант для пассажиров переднего ряда имеет вместимость 6 литров, а заднему ряду уже полагается 10-литровый. Оба способны регулировать температуру в диапазоне от минус 6 до плюс 50 градусов Цельсия, так что в случае необходимости в этих отсеках можно подогреть пищу. Гибридные машины в Китае оценены в $47 600 – $58 500, электрические стоят $50 450 и $50 650 соответственно. Поставки начнутся в сентябре, ближайшим конкурентом модели считается Zeekr 001. В линейке также появится и родственный седан.