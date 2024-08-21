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Новости Hardware Алексей Сычёв
Крупнейшее предприятие Foxconn по выпуску iPhone в Китае сбавляет обороты
Но рядом появится новая штаб-квартира компании.

Как напоминает South China Morning Post, предприятие Foxconn в Чжэнчжоу обрело скандальную известность осенью 2022 года, когда вызванные строгими санитарными ограничениями массовые беспорядки привели к исходу тысяч рабочих. Эпидемиологическая обстановка в регионе давно нормализовалась, но в преддверии анонса нового поколения iPhone некогда крупнейшее предприятие по выпуску подобной продукции Apple испытывает проблемы с масштабированием объёмов производства.

Источник изображения: South China Morning Post, Coco Feng

Прежде всего, сама Apple предприняла усилия по переносу части производства iPhone из Китая в другие страны, включая соседнюю Индию. Как сообщалось недавно, на юге Индии та же Foxconn стремится наладить выпуск флагманских моделей серии iPhone 16 Pro до конца текущего года. Китайский кластер Foxconn в Чжэнчжоу провинции Хэнань в лучшие годы привлекал до 300 000 рабочих для производства смартфонов Apple. Сейчас их количество, как ожидается, окажется существенно меньше, хотя точные данные компания не раскрывает.

Корреспонденты SCMP своими глазами убедились, что в районе расположения производственного кластера Foxconn в Чжэнчжоу жизнь уже не бурлит, как прежде. Таксисты отмечают, что их заработки упали в два раза. Сама Foxconn для привлечения сезонных рабочих использует крупные премии, предлагая единовременно более $1000 тем, кто готов проработать на предприятии три месяца. Базовая зарплата при этом приближается к $300 в месяц. В прошлом полугодии объёмы экспорта смартфонов из провинции Хэнань в целом упали на 47% до 1,4 млн штук, что косвенно демонстрирует сокращение активности Foxconn в регионе. Кстати, это не мешает компании строить в этой провинции свою региональную штаб-квартиру стоимостью $140 млн, которая будет занимать площадь около 70 000 кв.м, и отвечать за активность на направлениях полупроводников, робототехники и электромобилей.

#apple #китай #foxconn #apple iphone
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