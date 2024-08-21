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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
HiSilicon может представить свой новейший процессор для Huawei в следующем месяце
Но в этом никто пока не уверен.

Как поясняет South China Morning Post, в Шэньчжэне в период с 9 по 10 сентября пройдёт конференция HiSilicon Connect, и некоторые партнёры этой дочерней компании Huawei ожидают, что на мероприятии будет представлен долгожданный процессор следующего поколения. Интрига заключается в том, по какой технологии этот процессор будет производиться, поскольку HiSilicon уже предлагает два передовых чипа, выпускаемых SMIC по 7-нм техпроцессу в условиях жёстких американских санкций.

Источник изображения: Shutterstock

Материнская компания Huawei при анонсе своих смартфонов на основе 7-нм процессоров HiSilicon старалась не акцентировать внимание на их происхождении, а потому сложно понять, насколько откровенной в этом смысле будет сама HiSilicon в рамках профильного мероприятия в сентябре. При этом у близких партнёров компании нет уверенности в том, что новый процессор марки будет представлен именно на сентябрьской конференции.

Во втором квартале 2020 года HiSilicon за счёт высокой популярности смартфонов Huawei на мировом рынке контролировала 16% сегмента мобильных процессоров, но из-за последовавших санкций США к 2022 году её доля практически приблизилась к нулю. В августе прошлого года Huawei произвела фурор, представив серию смартфонов Mate 60 на базе 7-нм процессоров HiSilicon Kirin 9000s.

#huawei #китайские производители #hisilicon
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