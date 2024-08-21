Шутки про намерения выкупить его из залога не предусмотрены.

Агентство Bloomberg вчера сообщило, что церемония торжественной закладки фундамента немецкого предприятия TSMC в Дрездене прошла в соответствии с ранее намеченным планом. В мероприятии приняли участие европейские чиновники, включая германского премьера Олафа Шольца (Olaf Scholz), а интересы TSMC представлял генеральный директор и председатель совета директоров Си-Си Вэй (C.C. Wei).

Источник изображения: Bloomberg

При стоимости проекта в размере 10 млрд евро половина расходов будет покрыта из европейского бюджета, а ещё акционерами ESMC, как названо совместное предприятие, выступят местные компании NXP, Bosch и Infineon, каждая из которых получит по 10% акций. Субсидии на строительство этого предприятия в Дрездене уже были одобрены руководством Еврокомиссии, как было сказано на церемонии. Чиновники надеются, что этот проект позволит создать около 11 000 рабочих мест по всей Европе. К выпуску продукции по зрелым литографическим нормам предприятие должно приступить в 2027 году. Основными клиентами предприятия станут европейские производители автокомпонентов, среди которых имеются и акционеры в лице Bosch, Infineon и NXP.