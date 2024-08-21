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Новости Hardware Алексей Сычёв
Вчера был торжественно заложен фундамент европейского предприятия TSMC
Шутки про намерения выкупить его из залога не предусмотрены.

Агентство Bloomberg вчера сообщило, что церемония торжественной закладки фундамента немецкого предприятия TSMC в Дрездене прошла в соответствии с ранее намеченным планом. В мероприятии приняли участие европейские чиновники, включая германского премьера Олафа Шольца (Olaf Scholz), а интересы TSMC представлял генеральный директор и председатель совета директоров Си-Си Вэй (C.C. Wei).

Источник изображения: Bloomberg

При стоимости проекта в размере 10 млрд евро половина расходов будет покрыта из европейского бюджета, а ещё акционерами ESMC, как названо совместное предприятие, выступят местные компании NXP, Bosch и Infineon, каждая из которых получит по 10% акций. Субсидии на строительство этого предприятия в Дрездене уже были одобрены руководством Еврокомиссии, как было сказано на церемонии. Чиновники надеются, что этот проект позволит создать около 11 000 рабочих мест по всей Европе. К выпуску продукции по зрелым литографическим нормам предприятие должно приступить в 2027 году. Основными клиентами предприятия станут европейские производители автокомпонентов, среди которых имеются и акционеры в лице Bosch, Infineon и NXP.

#полупроводники #tsmc #германия #европа #дрезден
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