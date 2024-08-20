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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские разработчики чипов почти догнали мировых лидеров
Но в сфере их производства Китай отстаёт лет на пять.

Издание South China Morning Post на этой неделе опубликовало комментарии американских аналитиков из Information Technology and Innovation Foundation по поводу потенциала китайских компаний в сфере разработки и производства полупроводниковых компонентов. Собственно в части разработки, как считают эксперты, китайские компании отстают от признанных мировых лидеров от силы на два года, но реализовать свои задумки при использовании технологических возможностей китайских производителей чипов они могут не в полной мере, поскольку последние отстают от мировых лидеров уже лет на пять минимум.

Источник изображения: SMIC

Собственно, в какой-то мере такому разрыву способствуют американские санкции, ведь они в известной мере направлены на крупнейших производителей чипов в Китае типа той же компании SMIC. Китайские компании также слабы по сравнению с мировыми лидерами в сфере выпуска оборудования для производства чипов, а ещё они отстают в области передовых методов тестирования и упаковки чипов. Впрочем, Китай активно укрепляет свои позиции на мировом рынке за счёт экстенсивного расширения производства чипов по зрелым литографическим нормам, да и за упаковку примерно 38% мирового объёма чипов отвечают тоже китайские предприятия. Просто они используют не такие передовые методы компоновки, как зарубежные.

Американские аналитики предсказуемо критикуют стремление Китая достичь суверенитета в области производства полупроводниковой продукции, поскольку подобная самодостаточность обходится очень дорого. Опять же, судя по настрою американских властей, готовых сдерживать технологическое развитие КНР всеми доступными способами, у властей Китая просто нет другого выбора. Ещё одной проблемой китайских компаний, по мнению экспертов ITIF, является низкая доля расходов на НИОКР по отношению к выручке. У них она в 2022 году в среднем составляла 7,6%, тогда как американские компании сектора тратили на эти цели 18,8% своей выручки, а европейские и тайваньские — 15 и 11 % соответственно. Зато китайские компании регистрируют в два раза больше патентных заявок, чем американские.

#аналитика #китай #полупроводники #ниокр
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