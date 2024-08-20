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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Японии TSMC вынуждена будет экономить водные ресурсы
И местные фермеры могут ей в этом помочь.

До конца этого года в японской префектуре Кумамото должно заработать первое из двух предприятий по контрактному выпуску чипов. Если к 2028 году в строй будет введено и второе, то сообща они будут потреблять ежегодно до 8 млн тонн воды, занимая до 5% в структуре водопотребления этого региона. С учётом не самого благоприятного баланса потребления и восполнения водных ресурсов в этой части Японии, такая перспектива беспокоит местных жителей и представителей власти, как отмечает Nikkei Asian Review.

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Дождевая вода, собираясь в предгорьях, постепенно просачивается через грунтовую породу вулканического происхождения, насыщая подземные источники, из которых затем потребляют насыщенную минералами воду местные жители и предприятия. Производители напитков облюбовали эту территорию как раз благодаря органолептическим качествам воды, получаемой из местных источников.

Впрочем, природные процессы круговорота воды уже не успевают за растущим потреблением, и местные фермеры стараются заливать свои неиспользуемые участки земли в течение зимы, чтобы вода постепенно просачивалась через почву и восполняла подземные запасы. Японское представительство TSMC решило покупать рис у местных фермеров по цене выше рыночной, чтобы использовать его для питания своих сотрудников, а заодно поддерживать сложившиеся в регионе практики природоохранных мероприятий. Компания также рассчитывает до 75% потребляемой на производстве чипов воды использовать вторично. Представители фермерских объединений Кумамото заявили, что пока TSMC не обращалась к ним для обсуждения расширенных мер по восполнению подземных запасов воды. В идеале, компания могла бы помогать им заливать неиспользуемые для земледелия участки с целью восполнения подземных запасов. Другой проблемой является сокращение численности местных фермеров. Прежнее поколение в силу естественных причин покидает рынок труда, а молодёжь сельским хозяйством особо не интересуется. Это может привести к тому, что запасы воды в регионе будут восполняться всё хуже.

#tsmc #япония #водные ресурсы
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