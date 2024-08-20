Часть из них перепадёт акционерам.

Поскольку официальный квартальный отчёт NVIDIA будет опубликован только в конце месяца, это даёт аналитикам всех мастей возможность спекулировать на данной теме, и представители Melius Research не стали исключением. По их прогнозам, за ближайшие три года NVIDIA получит совокупный свободный денежный поток в размере $270 млрд, и некоторая часть этой суммы может быть направлена на выкуп акций и выплату дивидендов.

Источник изображения: NVIDIA

Авторы аналитической записки подняли прогноз по курсу акций NVIDIA с $100 до $160 за штуку, при текущем значении $130. По сути, ценные бумаги этого эмитента остаются привлекательными для тех, кто стремится заработать на разнице в курсовой стоимости, а также для тех, кто рассчитывает на выплату дивидендов. Весь вопрос в том, как долго ещё инвесторы будут верить в потенциал монетизации систем искусственного интеллекта, ведь именно эта психологическая установка двигает курс акций NVIDIA вверх стремительными темпами.