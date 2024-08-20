Плюс электрификация всей страны?

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные агентства EIA, в первой половине этого года на территории США наблюдался максимальный с 2003 года прирост генерирующих мощностей в электроэнергетике. За этот период в строй были введены электростанции совокупной мощностью 20,2 ГВт, что на 21% выше результата аналогичного периода прошлого года. По итогам текущего полугодия в строй будут введены ещё 42,6 ГВт генерирующих мощностей.

Источник изображения: Bloomberg, David Paul Morris

Эксперты связывают подобный рост с потребностью в электроэнергии со стороны вычислительных центров, работающих с системами искусственного интеллекта, а также растущей популярностью электротранспорта. Из тех электростанций, которые будут введены в строй до конца года, 60% придутся на солнечные. В общей сложности новые проекты в этой сфере добавят 37 ГВт к имеющимся солнечным электростанциям. Что характерно, высокий спрос на электроэнергию вынуждает операторов оставлять в строю электростанции, работающие на газе и угле. Темпы их вывода из строя в первом полугодии снизились на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.