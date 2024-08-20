Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Бум ИИ вызвал максимальный рост энергетических мощностей в США за 21 год
Плюс электрификация всей страны?

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные агентства EIA, в первой половине этого года на территории США наблюдался максимальный с 2003 года прирост генерирующих мощностей в электроэнергетике. За этот период в строй были введены электростанции совокупной мощностью 20,2 ГВт, что на 21% выше результата аналогичного периода прошлого года. По итогам текущего полугодия в строй будут введены ещё 42,6 ГВт генерирующих мощностей.

Источник изображения: Bloomberg, David Paul Morris

Эксперты связывают подобный рост с потребностью в электроэнергии со стороны вычислительных центров, работающих с системами искусственного интеллекта, а также растущей популярностью электротранспорта. Из тех электростанций, которые будут введены в строй до конца года, 60% придутся на солнечные. В общей сложности новые проекты в этой сфере добавят 37 ГВт к имеющимся солнечным электростанциям. Что характерно, высокий спрос на электроэнергию вынуждает операторов оставлять в строю электростанции, работающие на газе и угле. Темпы их вывода из строя в первом полугодии снизились на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

#сша #аналитика #искусственный интеллект #энергетика
+
Написать комментарий (0)
Что и требовалось доказать: Илон Маск заявил, что не дарил Tesla Cybertruck главе Чечни Рамзану Кадырову
Американские компании в большинстве своём настороженно относятся к ИИ
За ближайшие три года NVIDIA сгенерирует $270 млрд свободных средств
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Фобос-2: 35 лет самой загадочной фотографии в истории космонавтики
16
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
107
Форум Армия: С-500 "Прометей" с «космическими» ракетами 77Н6 за 600 млн. долларов - подробности
17
Итоги гоночного уик-энда 17-18 августа
1
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
35
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами
17
О глобальном кризисе на вторичном рынке игровых видеокарт
5
Путь Дэдпула в комиксах
+
Как создать новую крестовину для геймпада Sony PlayStation 5 DualSense
13
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
80

Сейчас обсуждают

Cocoa
04:48
Много мостов и ещё много чего на исторических окраиных территориях России. Где аборигены, как видим, сами себе самостоятельно жизнь неладить с 1990-х не способны. Мосты на исторических российских окра...
Мост через реку Сейм в Курской области под ударом: видео и детали инцидента
nukemall
04:42
Вы, боты тупые, только кресла под собой поджечь можете. А российские войска мосты, дамбы и прочие подобные сооружения с начала боевых действий спокойно сносят если это может дать полезный эффект.
Мост через реку Сейм в Курской области под ударом: видео и детали инцидента
Yaroslav Laptinov
04:38
А, ну, неудивительно)))
Игромир в центре Москвы - разбираем последние события
Cocoa
04:37
Германская индустрия накрывается. Зато сосредоточатся на сосисочно-пивном бизнесе под духовой оркестр. И ещё фильмы для взрослых. Чем и помогут.
Шольц заявил, что Германия останется крупнейшим европейским спонсором Украины
Сергей Анатолич
04:32
Зеля думаю будет как Хамас действовать. Заложников решил взять, а теперь шантажом займётся.
The Times: Действия ВСУ в Курской области усиливают переговорную позицию Зеленского
Сергей Анатолич
04:25
Чо то всё коментируем... А почему мы мосты на украине не взрываем? Странно всё это.🫣😔🤔
Мост через реку Сейм в Курской области под ударом: видео и детали инцидента
Андрей Сергеевич
04:25
"Действия ВСУ в Курской области усиливают переговорную позицию Зеленского". Не усиливают.
The Times: Действия ВСУ в Курской области усиливают переговорную позицию Зеленского
Nvidia&Intel Hater
04:23
ты реальный кретин,твой огрызок даже у моего сосет как заведенный так как у тебя 4100 частота .у меня 4700.уже невелирует 15 процентов на поток разницы ,что у тебя лучше .про 7800 у которого однопоток...
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Андрей Сергеевич
04:23
Посетите любое сообщество по фильмам/играм/музыке/обучалкам и хранению/раздаче сего на торрентах... Там люди коробками винты по 20Тб покупают, только дай качественный товар по адекватной цене - с нога...
Кому сегодня нужен HDD на 14 Тб, и нужно ли отказываться от жёстких дисков в 2024 году
Gamandril
04:13
Если бы было ни о чем, то я бы не мог ответить за базар, или это слишком сложно для таких как ты?
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем