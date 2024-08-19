Которое нужно для производства военной техники, в том числе.

Как сообщает TrendForce, власти Китая с 15 сентября готовятся ввести ограничения на экспорт сурьмы. Страна контролирует 48% мирового рынка этого вещества, поэтому предстоящие ограничения должны больно ударить по поставкам в недружественные по отношению к КНР страны.

Источник изображения: Урал-Олово

До 20% сурьмы, реализуемой на мировом рынке, направляются на производство солнечных панелей, почти всё остальное идёт на выпуск традиционных кислотно-свинцовых батарей. При этом растёт значение сурьмы в качестве легирующего элемента для броневых листов военной техники, приборов ночного видения, систем теплового наведения ракет и даже ядерного оружия. Таджикистан, Турция и Мьянма также являются игроками мирового рынка сурьмы, но они даже сообща не смогут компенсировать потери от китайских санкций, поэтому цены на сурьму должна сильно вырасти после введения экспортных ограничений. Последние, как принято в последнее время, применяются ради обеспечения национальных интересов Китая в сфере безопасности.