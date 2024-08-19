Рекомендованная цена производителя — $799. А за тачпады ZOTAC отдельное спасибо.

Компания ZOTAC официально представила портативный игровой компьютер Gaming ZONE, оснащённый процессором AMD Ryzen 7 8840U и AMOLED-дисплеем.

Новинка, анонсированная ещё на выставке COMPUTEX 2024, уже доступна для предзаказа в некоторых регионах.

ZOTAC Gaming ZONE позиционируется как премиальное устройство, отличающееся мощным «железом» и продуманной системой управления.

Характеристики ZOTAC Gaming ZONE:

Процессор: AMD Ryzen 7 8840U с интегрированной графикой Radeon 780M

Оперативная память: 16 ГБ LPDDR5X-7500

Накопитель: SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 ёмкостью 512 ГБ (формат 2280)

Дисплей: 7-дюймовый AMOLED, Full HD, частота обновления 120 Гц, яркость 800 нит

Интерфейсы: 2 порта USB4, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, кардридер UHS-II microSD, разъём для наушников, фронтальная камера, микрофон

Особенности: сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, датчики Холла в стиках и курках, двухпозиционные курки, радиальные регуляторы, два тачпада

Операционная система: Windows 11 Home

Цена: $799

ZOTAC Gaming ZONE получил 7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 800 нит. Это первый карманный ПК с таким типом матрицы, которая обеспечивает глубокий чёрный цвет, широкий цветовой охват и, как следствие, максимальный эффект погружения в игру.

Отдельное внимание разработчики уделили системе управления. В ZOTAC Gaming ZONE используются стики и курки с датчиками Холла, что гарантирует высокую точность и предотвращает дрейф. Курки имеют двухпозиционную конструкцию, позволяющую выбирать между коротким и длинным ходом. Для быстрого доступа к настройкам предусмотрены радиальные регуляторы, расположенные вокруг стиков.

Помимо стандартных органов управления, устройство оснащено двумя тачпадами, расположенными по бокам. Они пригодятся для работы с интерфейсом Windows и в играх, где требуется мышь.

Эргономике также уделено пристальное внимание. ZOTAC Gaming ZONE получил симметричный дизайн с продуманным расположением кнопок, что обеспечивает комфортный хват даже при длительном использовании.

В комплект поставки ZOTAC Gaming ZONE входит месячная подписка на сервис Xbox Game Pass.

Помимо самого устройства, компания ZOTAC также представила док-станцию с дополнительным слотом M.2 для NVMe SSD и фирменный чехол для транспортировки.