Пусть и поэтапно.

Придать оживление скудному информационному пространству понедельника был призван пресс-релиз на сайте AMD, который сообщил о намерениях компании приобрести американского производителя инфраструктурных решений для облачного сегмента ZT Systems. Компания работает на рынке почти тридцать лет, из них половину времени сотрудничает с крупными провайдерами облачных услуг.

Источник изображения: ZT Systems

Заплатив за активы ZT Systems около $4,9 млрд (четверть суммы будет оплачена акциями), компания AMD собирается в первой половине 2025 года закрыть сделку, а после в течение полутора лет найти покупателя на производственные мощности ZT Systems на территории США, пригласив для этого кого-то из стратегических партнёров. То есть, самостоятельно заниматься выпуском серверных систем AMD не будет. Возможно, такое разделение будет осуществлено для удовлетворения требований антимонопольных регуляторов. Как пояснила глава AMD Лиза Су (Lisa Su), сделка с ZT Systems позволит компании продавать больше GPU. Речь, понятное дело, идёт об ускорителях вычислений для систем искусственного интеллекта.