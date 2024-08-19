Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Завтра TSMC торжественно заложит фундамент своего немецкого предприятия
Но в строй оно будет введено лишь к концу 2027 года.

Как сообщает издание Economic Daily News, на завтра запланирована церемония торжественной закладки фундамента совместного предприятия TSMC в Германии, которое после запуска будет обслуживать интересы Infineon, NXP и Bosch, которые получат по 10% акций этого предприятия. Оно расположится в городе Дрездене, и будет специализироваться на выпуске чипов по достаточно зрелым литографическим технологиям: 28, 22, 16 и 12 нм. Производительность предприятия должна достичь 40 000 кремниевых пластин типоразмера 300 мм в месяц.

Источник изображения: TSMC

Тайваньские подрядчики TSMC уже начали создавать свою инфраструктуру в Дрездене, а ещё компания рассчитывает на государственные субсидии при реализации этого проекта. Как и в случае с американским или японским проектами TSMC, локальный выпуск чипов на территории Германии обходится дороже, а потому тайваньский гигант стремится заручиться поддержкой как местных властей, так и инвесторов из числа крупных клиентов. С учётом планируемых инвестиций в Германии, TSMC за пределами Тайваня собирается потратить $100 млрд на строительство предприятий по выпуску чипов. Планируется, что немецкая площадка начнёт выдавать продукцию к концу 2027 года, затраты на реализацию проекта превысят 10 млрд евро.

#полупроводники #tsmc #германия
+
Написать комментарий (0)
SK hynix считает нужным переходить на вертикальную компоновку транзисторов при производстве DRAM
В Берлине заявили, что переданное Украине немецкое оружие становится украинским
SK hynix по величине операционной прибыли обошла корейских автопроизводителей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Фобос-2: 35 лет самой загадочной фотографии в истории космонавтики
10
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
52
Итоги гоночного уик-энда 17-18 августа
+
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
28
Форум Армия: С-500 "Прометей" с «космическими» ракетами 77Н6 за 600 млн. долларов - подробности
16
Почему ЗРК С-350 "Витязь" пропал с радаров и есть ли будущее у российско-корейского проекта
25
Путь Дэдпула в комиксах
+
Как создать новую крестовину для геймпада Sony PlayStation 5 DualSense
11
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Август)
71
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами
4

Сейчас обсуждают

Chihonya
13:20
лучи бьют у тебя из жопы только, а не покажешь того, что твой огрызок сосет, как и ты)
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Август)
Clamwult
13:19
Правда в том что ты тупой моральный урод, который ничего не знает и мыслить способен только стереотипами. Твоя карта ничто в современных играх, бенчи твои ничто, я могу так же кинуть бенч в котором тв...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Август)
Chihonya
13:18
ты женский орган, какая правда?)))) покажи бенч, в котором твой огрызок усасется))))
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Август)
Clamwult
13:17
Я за правду, и презираю моральных ублюдков как ты, не я это начал
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Август)
Chihonya
13:16
О, вульва больная появилась, лучи из жопы не светят еще?))))))
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Август)
Mekanika
13:15
Воистину так. В такие моменты уже начинаешь задумываться об выгоде конфликта. И вот очередное его растягивание с Курском. Теперь будем выдавливать протоукров 1.5года с Курской области параллельно очер...
МО РФ предупредило Киев и мир о незамедлительном жёстком военно-техническом ответе в случае агрессии ВСУ против Курской АЭС
7raven
13:14
Лучше, например вагонами несовершеннолетних девственниц, хотя, кого я обманываю, это ж европа, девственников )))
В Германии призвали Украину компенсировать ущерб за подрыв «Северных потоков»
Aleksei Didenko
13:14
Подсказываю - Ghost Recon Breakpoint
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами
lighteon
13:13
Обнаружил побочный эффект. При выводе через встройку от включения генерации кадров совсем нет толка - вместо ускорения происходит просадка + заметно сильнее стали шлейфы
Тест Manjaro Linux 24.0.6 против Windows 10 на слабом и устаревшем ПК
7raven
13:12
Придется ровнять с землей, а что делать...
МО РФ предупредило Киев и мир о незамедлительном жёстком военно-техническом ответе в случае агрессии ВСУ против Курской АЭС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем