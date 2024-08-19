Это довольно выгодно.

По информации южнокорейского издания The Chosun Daily, компания SK hynix собирается к началу следующего года увеличить объёмы производства памяти типа QLC 3D NAND на 10% с целью снабжения ею корпоративных SSD, которые устанавливаются в системы так называемого искусственного интеллекта. Родственная компания Solidigm, которая была образована на базе купленного у Intel китайского предприятия по выпуску 3D NAND в Даляне, объёмы выпуска такой памяти собирается увеличить к началу следующего года на 5%.

Источник изображения: SK hynix

Память типа QLC лучше подходит для корпоративных SSD большой ёмкости, поскольку обеспечивает хранение 4 бит информации в одной ячейке, повышая энергетическую эффективность системы хранения данных. Цены на корпоративные SSD выросли на 80%, поэтому производители памяти заинтересованы в том, чтобы отдавать приоритет выпуску соответствующей продукции. SK hynix в следующем году планирует до половины всей выручки от реализации NAND получать именно на корпоративном направлении.