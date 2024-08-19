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Новости Hardware Алексей Сычёв
Саудовская Аравия закупила 8 электрических катеров на подводных крыльях Candela P-12
Поставки начнутся в следующем году.

Утверждение о том, что вода плохо сочетается с электричеством, не работает, если речь идёт о водном электротранспорте, который также развивается и эволюционирует, как наземный или воздушный. По информации Electrek, власти строящегося в Саудовской Аравии на берегу Красного моря города NEOM закупили восемь скоростных электрических катеров Candela P-12 на подводных крыльях, которые планируется использовать для пассажирских перевозок в прибрежных водах будущего мегаполиса.

Источник изображения: Electrek

К достоинствам такой разновидности водного транспорта создатели относят не только скорость и высокую энергоэффективность за счёт сниженного сопротивления движению, но и устойчивость при перемещении по волнам. Последняя особенность делает поездку комфортной даже для тех пассажиров, которые страдают морской болезнью. Электрический же привод позволяет снизить уровень шума по сравнению с классическими скоростными судами на подводных крыльях. Для шведской компании Candela продажа восьми экземпляров катеров P-12 является крупнейшей сделкой в сегменте коммерческого водного транспорта за всю историю существования. Суда начнут поставляться заказчику в следующем году.

#саудовская аравия #candela #электрические паромы
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