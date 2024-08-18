И уступила только Samsung Electronics.

Полупроводниковая промышленность и автопром традиционно считаются важнейшими опорами национальной экономики в Южной Корее, но тенденции новейшего времени с их высоким спросом на компоненты для систем искусственного интеллекта открывают перед некоторыми корейскими компаниями совершенно другие возможности. Как известно, SK hynix остаётся крупнейшим поставщиком памяти типа HBM различных поколений, которая востребована при производстве ускорителей вычислений NVIDIA и других марок. Высокий спрос на эту недешёвую продукцию позволил SK hynix, по данным Yonhap, выйти во втором квартале на второе место среди всех корейских компаний по величине операционной прибыли.

Источник изображения: SK hynix

Получив $4,1 млрд операционной прибыли, компания SK hynix уступила только Samsung Electronics с её $7,7 млрд, но обошла местных автопроизводителей в лице Hyundai и Kia, которые довольствовались операционной прибылью в размере $3,2 и $2,7 млрд соответственно. Впрочем, родственная SK On, выпускающая тяговые батареи для электромобилей, во втором квартале отчиталась о рекордных операционных убытках в размере $340 млн, поэтому успех производителей чипов в какой-то мере сильнее выделялся на фоне неудач поставщиков автомобильных компонентов.