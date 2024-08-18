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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Volkswagen сосредоточит разработку электромобилей в Китае
Штаб-квартира в Вольфсбурге будет влиять на процесс в меньшей степени.

Вектор активности Volkswagen в сфере разработки электромобилей уже давно направлен в сторону Китая, поскольку ещё в декабре прошлого года компания приобрела почти 5% акций местного стартапа XPeng и пообещала в течение двух лет вывести на китайский рынок пару моделей электромобилей совместной разработки. Как отмечает CnEVPost со ссылкой на китайские СМИ, недавно стало известно об усилиях Volkswagen по консолидации ресурсов, связанных с разработкой электромобилей для мирового рынка, в китайском исследовательском центре в Аньхое.

Источник изображения: CnEVPost

Сюда будут переведены специалисты по разработке электромобилей из немецкого Вольфсбурга, штат китайского исследовательского центра VCTC в результате увеличится по итогам 2024 года с 2000 до 3000 человек. Это подразделение будет отвечать за разработку электромобилей на двух платформах: MEB для глобального рынка и CMP для китайского. Обе платформы получат элементы архитектуры CEA, разработанной Volkswagen совместно с Cariad и XPeng.

#китай #электромобили #volkswagen #китайские электромобили
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Kaabar
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