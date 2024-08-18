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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Электромобили теряют за первый год эксплуатации до половины своей стоимости
По крайней мере, в США и Великобритании.

Издание Wired взялось определить, как сильно дешевеют электромобили на вторичном рынке США и Великобритании, и пришло к неоднозначному для участников этого рынка выводу. С одной стороны, для продавцов почти новых электромобилей появляется плохая новость: в этих странах машины почти во всех ценовых категориях теряют половину стоимости за первые 12 месяцев. Дальнейшее снижение цены происходит более плавными темпами, и пробег на цену влияет минимально. Это значит, что в указанных странах эксплуатировать электромобили выгодно долго, поскольку продавать свежий экземпляр после одного или двух лет использования просто накладно.

Источник изображения: Mercedes-Benz

С другой стороны, покупателям подержанных электромобилей возрастом от одного года подобная ситуация открывает хорошую возможность сэкономить. В Великобритании можно найти за $6400 компактный Renault Zoe, а чуть более крупный электрический хэтчбек Citroen e-C4 с минимальным пробегом обойдётся в $15 000. Катастрофически быстро теряет в цене Mercedes-Benz EQE, который за три месяца способен подешеветь на $50 000, он буквально обесценивается на $615 в день. В этом смысле покупка дорогого электромобиля является рискованным вложением средств, она должна осуществляться при адекватном уровне благосостояния, которое позволяет смириться с подобными потерями.

#сша #аналитика #электромобили #цены #великобритания
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