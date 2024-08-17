Индусы сейчас разрабатывают сразу несколько ИИ-чипов.

Индийский производитель электромобилей Ola анонсировал амбициозный план по разработке и выпуску собственных ИИ-чипов, которые позволят стране занять своё место на рынке устройств искусственного интеллекта. Ola не собирается ограничиваться выпуском только одного чипа и представила целую линейку продуктов, включающую серию Bodhi, облачный процессор Sarv-1 и чип для периферийных вычислений Ojas. Производство чипов будет осуществляться на фабриках ведущих мировых производителей — речь, конечно же, идёт о TSMC или Samsung.

Первым в серии станет чип Bodhi 1, предназначенный для работы с большими языковыми моделями и выполнения задач машинного обучения. Он обещает высокую энергоэффективность и должен появиться на рынке к 2026 году. Следующее поколение, Bodhi 2, планируется к выпуску в 2028 году и будет обладать еще большей производительностью и масштабируемостью. Ola позиционирует его как передовое решение, способное конкурировать с лучшими мировыми аналогами.

Ola также разрабатывает чип Ojas для периферийных вычислений, который станет первым в Индии и, вероятно, будет использоваться в электромобилях следующего поколения. Он будет основан на архитектуре, оптимизированной для ИИ, и поддерживать широкий спектр экосистем.

Sarv-1 — это облачный процессор, который, по словам Ola, будет самым производительным и эффективным в своём классе. Предполагается, что он будет основан на ядрах ARM Neoverse N3, но эта информация пока не подтверждена.