Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Очередной «убийца» Steam Deck: анонсирована портативная консоль Antec Core HS с физической клавиатурой-слайдером за $499
Работает на процессоре AMD Ryzen 7 7840U, который является копией Ryzen Z1 Extreme, но с ИИ-модулем.

Состоялся анонс Antec Core HS — нового игрового ПК в формате карманной консоли, который предлагает пользователям не только 6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей, но и выдвижную QWERTY-клавиатуру, оптимизированную для ввода большими пальцами. В основе аппаратной части устройства находится процессор AMD Ryzen 7 7840U с графикой Radeon 780M.

По сути, Antec Core HS представляет собой перелицованную версию AYANEO Slide, выпущенного в прошлом году. Однако, Antec доступна по более привлекательной цене: базовая модель с 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 512 Гбайт можно приобрести всего за $499, что на $200 меньше, чем у AYANEO. Энтузиасты могут приобрести специальный бандл Launch Promotion Bundle за $699, который включает в себя саму консоль с 32 Гбайт оперативной памяти ОЗУ и накопителем на 2 Тбайт, чехол для переноски, защитное стекло, док-станцию и набор улучшенных стиков.

Несмотря на компактные размеры (226 x 90 x 28.5 мм) и вес 650 граммов, Antec Core HS оснащён впечатляющим набором компонентов: аккумулятор емкостью 46.2 Втч, два порта USB4, слот для карт памяти microSD, а также беспроводные модули с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Используемый процессор Ryzen 7 7840U практически идентичен Ryzen Z1 Extreme, который можно найти в Lenovo Legion Go и Asus ROG Ally, и отличается лишь наличием NPU для аппаратного ускорения AI.

В сегменте карманных игровых ПК с физической клавиатурой Antec Core HS практически не имеет конкурентов, за исключением GPD Win 4 и мини-ноутбуков вроде GPD Win Mini и GPD Win Max 2. Наличие клавиатуры может быть существенным преимуществом для тех, кто предпочитает более традиционный способ управления в играх или испытывает трудности с навигацией в Windows с помощью сенсорного экрана.

И хотя у AMD уже есть более новые мобильные процессоры с повышенной производительностью, цена в $499 делает Antec Core HS достаточно привлекательным предложением для тех, кто ищет мощный и компактный игровой ПК. Встроенная клавиатура — это дополнительный бонус, который может оказаться решающим фактором для многих потенциальных покупателей.

Будет ли это устройство продаваться у нас — вопрос, конечно, интересный. Скорее всего, ограниченными партиями и под заказ, ибо слишком уж нишевый аппарат на фоне того же Steam Deck Oled.

#amd #antec #портативные консоли #amd ryzen 7 7840u #antec core hs
+
Написать комментарий (0)
Поставки процессоров AMD и Intel в Россию за год упали в 15 раз из-за проблем с китайскими банками
Ошибка в Windows 11 снижает игровую производительность процессоров AMD Ryzen, особенно Ryzen 9000
ASUS тизерит материнские платы на чипсетах X870E и X870 для процессоров AMD Ryzen 9000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"KAKU: Ancient Seal" - краткий обзор игры
+
AMD A10-9700 - в тихом омуте черт ногу сломит
7
Apple, Samsung или Xiaomi – кто делает лучшие смартфоны, и что купить, если в кошельке всего $300
11
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
44
10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году
10
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
91
Есть ли смысл ждать появления Ryzen 5 9600Х в магазинах РФ, и почему Ryzen 5 7600Х гораздо лучше
12
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
77
Опыт и соображения по организации резервного электроснабжения
2
По данным инсайдеров Xbox сливает новые эксклюзивы на PlayStation
+

Сейчас обсуждают

Alexander Tikhonov
15:46
И однажды когда ты не понравиться компании Microsoft, по причине, например, что звёзды не сошлись, заблокирует тебе доступ к зашифрованному диску, не говоря уже о политических - можешь попрощаться со ...
Microsoft намерена без спроса включить функцию BitLocker в Windows 11 24H2 для большего числа ПК
Dark_Cloud
15:32
Скажем так, статья поверхностная, созданная только чтобы подстричь бабла, не дающая ответов на вопрос в заголовке советы капитана очевидность из серии "неправильно не выбирайте, выбирайте правильно" п...
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
Александр Новоженин
15:31
Куда они там прорываются все время, да изобретают. Где фактическое приминение!? Мне нужно 4-6 слойные платы, я на этом говне смогу их делать?! Нет, так нахер это не нужно.
Тюменский студент создал принтер для прототипирования печатных плат
Такой то
15:31
"если в кошельке всего $300" значит ты заблудился, иноагент
Apple, Samsung или Xiaomi – кто делает лучшие смартфоны, и что купить, если в кошельке всего $300
RangerXP
15:31
После фиаско нового поколения процессоров полагаю что они на... никому не будут нужны. Разве что под выход новых х3Д процессоров.
ASUS тизерит материнские платы на чипсетах X870E и X870 для процессоров AMD Ryzen 9000
Александр Балакирев
15:29
Она для камеры?
Western Digital представила первую в мире SD-карту на 8 ТБ и SSD на 16 ТБ
Razzer
15:24
За 3 недели с 10 компьютеров 100 тысяч долларов на майнинге? Ой, кто-то обманывает.
Майнеры добывали криптовалюту арендуя квартиру в Airbnb
Dark_Cloud
15:19
Время отклика матрицы ничего общего с частотой развертки не имеет и на некоторых цветовых переходах время одного обновления пикселя может запросто занимать несколько циклов рефреша поэтому "частота ра...
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
Antithesis
15:12
Пустое поле поразили?
Российские военные поразили еще две установки ЗРК Patriot в Днепропетровской области
Алмаз Шакиров
15:08
Чеза игра такая о которой я даже не слышал
Стоимость разработки GTA 6 составила 2 млрд долларов, а создание игры велось с 2014 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем