Работает на процессоре AMD Ryzen 7 7840U, который является копией Ryzen Z1 Extreme, но с ИИ-модулем.

Состоялся анонс Antec Core HS — нового игрового ПК в формате карманной консоли, который предлагает пользователям не только 6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей, но и выдвижную QWERTY-клавиатуру, оптимизированную для ввода большими пальцами. В основе аппаратной части устройства находится процессор AMD Ryzen 7 7840U с графикой Radeon 780M.

По сути, Antec Core HS представляет собой перелицованную версию AYANEO Slide, выпущенного в прошлом году. Однако, Antec доступна по более привлекательной цене: базовая модель с 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 512 Гбайт можно приобрести всего за $499, что на $200 меньше, чем у AYANEO. Энтузиасты могут приобрести специальный бандл Launch Promotion Bundle за $699, который включает в себя саму консоль с 32 Гбайт оперативной памяти ОЗУ и накопителем на 2 Тбайт, чехол для переноски, защитное стекло, док-станцию и набор улучшенных стиков.

Несмотря на компактные размеры (226 x 90 x 28.5 мм) и вес 650 граммов, Antec Core HS оснащён впечатляющим набором компонентов: аккумулятор емкостью 46.2 Втч, два порта USB4, слот для карт памяти microSD, а также беспроводные модули с поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Используемый процессор Ryzen 7 7840U практически идентичен Ryzen Z1 Extreme, который можно найти в Lenovo Legion Go и Asus ROG Ally, и отличается лишь наличием NPU для аппаратного ускорения AI.

В сегменте карманных игровых ПК с физической клавиатурой Antec Core HS практически не имеет конкурентов, за исключением GPD Win 4 и мини-ноутбуков вроде GPD Win Mini и GPD Win Max 2. Наличие клавиатуры может быть существенным преимуществом для тех, кто предпочитает более традиционный способ управления в играх или испытывает трудности с навигацией в Windows с помощью сенсорного экрана.

И хотя у AMD уже есть более новые мобильные процессоры с повышенной производительностью, цена в $499 делает Antec Core HS достаточно привлекательным предложением для тех, кто ищет мощный и компактный игровой ПК. Встроенная клавиатура — это дополнительный бонус, который может оказаться решающим фактором для многих потенциальных покупателей.

Будет ли это устройство продаваться у нас — вопрос, конечно, интересный. Скорее всего, ограниченными партиями и под заказ, ибо слишком уж нишевый аппарат на фоне того же Steam Deck Oled.