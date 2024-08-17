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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
ARM разрабатывает в Израиле игровой GPU, который будет конкурировать с решениями от Nvidia и Intel
Задействовано около 100 инженеров.

Британская компания ARM тайно ведёт разработку собственного графического процессора (GPU) в своем израильском центре разработки в Раанане. Как сообщает издание Globes со ссылкой на осведомлённые источники, в проекте задействовано около 100 инженеров по разработке чипов и программного обеспечения. На данном этапе ARM сосредоточена на игровом рынке, но в будущем технология может быть адаптирована для обработки задач искусственного интеллекта, как это произошло с GPU от Nvidia.

ARM работает по уникальной бизнес-модели, лицензируя свою интеллектуальную собственность производителям чипов, а не выпуская собственные процессоры. Это позволило компании занять нейтральную позицию в отрасли и сотрудничать практически со всеми ключевыми игроками, включая Qualcomm, MediaTek, Apple и даже Nvidia (хотя и не в области GPU). Однако, разработка собственного графического процессора может изменить сложившийся баланс сил и привести к прямой конкуренции с теми, кто сегодня является её клиентами.

В израильском центре разработки ARM уже создаются многие компоненты для мобильных GPU, включая флагманский Immortalis, а также разрабатываются программные интерфейсы Vulkan и OpenGL. Кроме того, израильское подразделение занимается разработкой инструментов для разработчиков, компонентами кибербезопасности и поддержкой местных производителей чипов.

ARM активно сотрудничает с израильскими стартапами, такими как Hailo (разработчик AI-чипов для камер видеонаблюдения) и NeuReality (разработчик аппаратного обеспечения для AI-обработки, конкурирующего с дорогими серверами Nvidia).

Несмотря на недавнее падение акций ARM на фоне более низких, чем ожидалось, прогнозов продаж, компания имеет серьёзный потенциал для дальнейшего роста. Аналитики предполагают, что ARM планирует выпустить собственные AI-процессоры для серверов и персональных компьютеров, что позволит ей конкурировать с Nvidia, Intel и AMD на новом уровне.

Разработка собственного GPU в Израиле — это важный шаг ARM в сторону расширения своего влияния на рынке и укрепления своих позиций в эпоху искусственного интеллекта. Компания отказалась комментировать эту информацию, сославшись на политику неразглашения слухов.

#arm #gpu #графические чипы
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Arm занялась разработкой игрового графического процессора
Intel избавилась от акций Arm ради получения денег
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