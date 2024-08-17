Продажи упали, вот и всё тут.

Компания Corsair, известный производитель игровой периферии и комплектующих для ПК, объявила о сокращении 90 сотрудников после неудовлетворительных финансовых результатов во втором квартале 2023 года. Несмотря на стабильные продажи периферийных устройств, компания понесла убытки в размере 29,6 млн долларов, что связано с падением спроса на рынке комплектующих для самостоятельной сборки ПК, таких как модули памяти, SSD-накопители и другие компоненты.

В обращении к сотрудникам, генеральный директор Corsair Энди Пол объяснил, что сокращение штата – это вынужденная мера, необходимая для оптимизации расходов в соответствии с текущим уровнем бизнеса. Он отметил, что рынок игровых комплектующих не оправдал ожиданий в этом году, особенно в сегменте самостоятельной сборки ПК. В ближайшие недели компания планирует провести ряд организационных изменений, включая интеграцию отдельных маркетинговых функций в бизнес-подразделения, а также сокращение как внешних, так и внутренних расходов.

Причиной снижения продаж комплектующих, по мнению Corsair, является отсутствие новых релизов процессоров и видеокарт в последних кварталах. Традиционно, выход нового железа стимулирует продажи памяти и других компонентов, необходимых для апгрейда систем. Компания остается оптимистичной и ожидает восстановления спроса на свои продукты в следующем году с появлением новых игр и аппаратного обеспечения.

Энди Пол выразил благодарность всем сотрудникам за их вклад в развитие Corsair и пожелал удачи тем, кто покидает компанию. Он подчеркнул, что решение о сокращении было нелегким, но необходимым для дальнейшего процветания бизнеса. Corsair продолжит инвестировать в развивающиеся категории продуктов и верит в свой будущий успех.