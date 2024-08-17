Это позволяет сэкономить до $4000.

Как напоминает Electrek, компания Tesla традиционно не балует покупателей широким выбором опций, поскольку унификация продукции является одним из условий снижения её себестоимости, но возможности выбора опций интерьера у этой марки традиционно были скудными. Зато в Мексике теперь предлагается Tesla Model 3 с упрощённым интерьером, который позволяет сэкономить до $4000 по сравнению с базовым вариантом, продающимся в США.

Источник изображения: Tesla, Electrek

Заметим, что предприятие Tesla в Мексике даже не началось строиться, поэтому все электромобили этой марки попадают в эту страну из соседних США. Вместо «веганской» искусственной кожи на креслах базовой версии Tesla Model 3 в Мексике обнаруживается обычная текстильная ткань, второй дисплей с торца переднего туннеля уступил место дефлекторам воздуховодов и зарядному порту USB-C, не предусмотрен также подогрев сидений и руля. Двойными остались только стёкла передних дверей, что должно негативно сказаться на шумоизоляции пространства, окружающего задних пассажиров. Интерьерная подсветка хоть и не исчезла полностью, стала просто белой, а не регулируемой RGB. Сложно сказать, какая часть из этих отличий может быть возвращена программным способом, но Tesla такими изменениями довела стоимость заднеприводного варианта Model 3 с батареей базовой ёмкости до $35 000.