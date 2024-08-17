Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla предлагает клиентам в Мексике электромобиль Model 3 с упрощённым интерьером
Это позволяет сэкономить до $4000.

Как напоминает Electrek, компания Tesla традиционно не балует покупателей широким выбором опций, поскольку унификация продукции является одним из условий снижения её себестоимости, но возможности выбора опций интерьера у этой марки традиционно были скудными. Зато в Мексике теперь предлагается Tesla Model 3 с упрощённым интерьером, который позволяет сэкономить до $4000 по сравнению с базовым вариантом, продающимся в США.

Источник изображения: Tesla, Electrek

Заметим, что предприятие Tesla в Мексике даже не началось строиться, поэтому все электромобили этой марки попадают в эту страну из соседних США. Вместо «веганской» искусственной кожи на креслах базовой версии Tesla Model 3 в Мексике обнаруживается обычная текстильная ткань, второй дисплей с торца переднего туннеля уступил место дефлекторам воздуховодов и зарядному порту USB-C, не предусмотрен также подогрев сидений и руля. Двойными остались только стёкла передних дверей, что должно негативно сказаться на шумоизоляции пространства, окружающего задних пассажиров. Интерьерная подсветка хоть и не исчезла полностью, стала просто белой, а не регулируемой RGB. Сложно сказать, какая часть из этих отличий может быть возвращена программным способом, но Tesla такими изменениями довела стоимость заднеприводного варианта Model 3 с батареей базовой ёмкости до $35 000.

#tesla #электромобили tesla #мексика #tesla model 3
+
Написать комментарий (0)
Tesla представила холодильник для электрического пикапа Cybertruck
Тюнинговые ателье предлагают превратить Tesla Cybertruck в броневик с большим запасом хода
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"KAKU: Ancient Seal" - краткий обзор игры
+
Как правильно выбрать игровой монитор – изображение, разрешение, технологии и другие характеристики
41
AMD A10-9700 - в тихом омуте черт ногу сломит
6
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
33
10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году
10
Apple, Samsung или Xiaomi – кто делает лучшие смартфоны, и что купить, если в кошельке всего $300
9
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
34
Есть ли смысл ждать появления Ryzen 5 9600Х в магазинах РФ, и почему Ryzen 5 7600Х гораздо лучше
12
Как была решена серьёзная проблема распространения софта для Linux в дистрибутиве Chimbalix
12
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
75

Сейчас обсуждают

Waramagedon
09:31
PBO 2 работает с 5 серии райзенов, может ранние тоже умеют в PBO.
MSI выпустила собственную функцию PBO для Ryzen 9000, которая оказалась эффективнее аналога от AMD
Waramagedon
09:29
Проблема в винде, причём тут АМД? Нужно отличать котлет от мух, но к сожалению это не про тебя.
Стали известны первые модели смартфонов с флагманским чипом MediaTek Dimensity 9400
Иван Бородин
09:27
Интел всячески пытается за счёт лжи и манипуляций вылезти со дна... очередная заказушная никчемная статья
Intel решает проблемы стабильности Raptor Lake и выпустила очередное исправление микрокода
Gamandril
09:26
Что? Мои антифанаты все дружно явились? А как же прямое сравнение в лоб, да еще и на линуксе? А если бы я использовал вдвое мощнее видеокарту?? Не задумывались? Хотя куда вам так напрягать свой бедный...
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
Waramagedon
09:26
Нет никакой невозможности, мир настолько сложен, что самую большую страну в мире нельзя никак заблокировать.
Поставки процессоров AMD и Intel в Россию за год упали в 15 раз из-за проблем с китайскими банками
Waramagedon
09:24
Открой магазин и продавай без навара, если бы не "барыги", сидел бы голый на ветке акт голубь.
Поставки процессоров AMD и Intel в Россию за год упали в 15 раз из-за проблем с китайскими банками
Иван Бородин
09:23
Чушь полная!!! Интел сел в лужу но своей политике чёрного пиара неизменяет! Покупает авторов лживых статеек разных изданий!
MLID: проблемы с Ryzen 9000 связаны с просчётами при разработке и выпуском сырого продукта
Waramagedon
09:22
Так скоро школа, развод хомяков и их родителей.
Поставки процессоров AMD и Intel в Россию за год упали в 15 раз из-за проблем с китайскими банками
Waramagedon
09:19
Координаты есть на всех морских картах, это открытая информация для судоходства.
В Германии призвали Украину компенсировать ущерб за подрыв «Северных потоков»
Waramagedon
09:18
Причины это непомерная жадность
Ракета "Искандер-М" уничтожила на аэродроме украинский МиГ-29
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем