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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Представители MSI рассказали о преимуществах модулей памяти CAMM2 в настольных системах
Их немало, и не все очевидны.

Издание ExtremeTech обратило внимание на трансляцию, организованную представителями MSI, в ходе которой сотрудники тайваньской компании продемонстрировали образцы модулей памяти типа CAMM2, установленные на прототип настольной материнской платы. Модули CAMM в своё время начала продвигать компания Dell для установки в ноутбуках, но всё большее количество производителей комплектующих задумывается об использовании модулей CAMM2 в настольных системах, и MSI не стала исключением.

Источник изображения: MSI, ExtremeTech

На материнскую плату один модуль CAMM2 монтируется «плашмя» с помощью отвёртки, но он заменяет два модуля DIMM, поскольку в одиночку способен обеспечить работу памяти в двухканальном режиме. Особенности компоновки CAMM2 также позволяют обеспечивать более высокую производительность вне зависимости от объёма памяти. Тепловыделение у модулей CAMM2 ниже, но в случае необходимости их можно оснастить не только теплораспределителем с подсветкой, но и водоблоком. В случае с материнской платой MSI внедрение CAMM2 потребовало перенести 24-контактный разъём питания к «верхнему» краю материнской платы, но представители MSI утверждают, что один модуль CAMM2 в целом занимает лишь немногим больше места, чем пара вертикальных DIMM. Последние, к тому же, нередко ограничивают циркуляцию воздуха, а CAMM2 такого недостатка лишён.

#msi #материнские платы #camm2
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