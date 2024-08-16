Китайские партнёры начали массово блокировать платежи от российских контрагентов.

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на источник, знакомый с данными ФТС, за первые четыре месяца 2024 года импорт процессоров Intel в Россию сократился в 15 раз в натуральном выражении и в 12 раз — в денежном, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналогичная ситуация наблюдается и с чипами AMD: их поставки упали на 258% и 321% соответственно.

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Эксперты называют несколько причин процессорного голода. Во-первых, западные санкции и угроза вторичных ограничений осложнили российским компаниям доступ к финансированию и логистическим цепям. В частности, китайские банки, опасаясь наказания со стороны США, начали блокировать платежи от российских контрагентов.

Российский рынок электроники балансирует на грани дефицита. Официальные поставки процессоров Intel и AMD в страну рухнули в разы, что уже в ближайшее время может привести к простоям производства и росту цен на электронику.

"В 2022-2023 годах у российских компаний были незакрытые контракты по поставке процессоров, за которые необходимо было отчитаться перед государством, так как средства были отправлены, а компоненты не получены", — рассказывает глава консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов. Во-вторых, в 2022-2023 годах, на фоне первых волн санкций, российские компании активно скупали процессоры на рынках третьих стран, формируя стратегические запасы.

Однако запасы не бесконечны. По мнению участников рынка, уже сейчас крупные российские производители электроники, закупающие процессоры Intel и AMD напрямую, сталкиваются с перебоями в поставках. Это может привести к приостановке производства и дефициту отечественной электроники: серверов, систем хранения данных, компьютеров и других устройств.