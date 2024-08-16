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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Тайваня ухудшили прогноз по росту ВВП, сославшись на тенденцию к сокращению экспорта
Дальнейшее сохранение динамики спроса на ИИ-компоненты не совсем очевидно.

С начала текущего года, как отмечает Bloomberg, власти Тайваня три раза подряд поднимали прогноз по росту ВВП, но недавно ухудшили его с 3,94 до 3,9 % в годовом выражении. Одновременно ухудшился прогноз по росту экспорта, поскольку он по итогам года вырастет на 8,7%, как теперь считают власти острова, а не на 10%, как они надеялись ранее. Попутно было отмечено, что потребительские цены на Тайване в этом году вырастут не на 2,07%, а на 2,17%.

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Источник изображения: AFP/Getty Images

Представители органов статистики Тайваня отметили, что рост экспорта всё равно сохранится, просто он будет не таким выраженным, как надеялись ранее. Существует некоторая неопределённость относительно дальнейшей динамики спроса на компоненты для систем искусственного интеллекта, которые Тайвань экспортирует в значительных количествах. Во втором квартале ВВП острова смог вырасти на 5% во многом благодаря экспорту такого вида продукции. В ближайшие четыре года власти Тайваня хотели бы увеличивать ВВП ежегодно на 2,8–3,6 % в среднем. Ожидается, что по итогам следующего года ВВП острова вырастет на 3,26%.

#аналитика #финансы #полупроводники #тайвань #ввп
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