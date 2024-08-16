И ещё некоторую сумму сэкономит на налогах.

Министерство торговли США закрыло рабочую неделю объявлением очередного получателя государственной помощи по принятому в конце 2022 года «Закону о чипах», как отмечает Bloomberg. Компания Texas Instruments получит $1,6 млрд безвозвратных субсидий и $3 млрд льготных кредитов, а также сможет вернуть от $6 до $8 млрд в виде налоговых вычетов, реализуя долгосрочный проект по строительству одного предприятия в штате Юта и двух в штате Техас.

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Источник изображения: Texas Instruments

В текущем десятилетии Texas Instruments потратит на соответствующие цели в совокупности $18 млрд, и это примерно тот объём инвестиций, который частично будет компенсирован из государственного бюджета. В целом, компания готова вложить в три площадки около $40 млрд, но основная часть этих затрат придётся уже на следующее десятилетие, и этот период действующим законодательством с точки зрения субсидирования уже не охватывается. Почти все $39 млрд субсидий, предусмотренных «Законом о чипах», уже распределены, и оставшаяся часть средств будет поделена между соискателями до конца текущего года.