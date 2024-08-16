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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская AMEC пытается добиться снятия американских санкций через суд
Тоже американский, как ни странно это может звучать.

В январе 2021 года, как отмечает Nikkei Asian Review, китайский производитель оборудования для выпуска чипов AMEC впервые попал в санкционный список Министерства обороны США, который преследовал те компании, которые подразумевались во взаимодействии с китайской оборонной промышленностью. К июню того же года AMEC удалось оправдать себя в глазах американского правительства, и компания была исключена из «чёрного списка» Пентагона.

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Источник изображения: AMEC

Сложно сказать, что с тех пор изменилось, но в январе текущего года AMEC повторно попала в этот список, и теперь пытается добиться своего исключения через американский суд. Представители AMEC утверждают, что компания до настоящего момента никогда не сотрудничала с оборонными ведомствами, и включение компании в соответствующий список является результатом ошибки. Напомним, что китайский производитель лидаров Hesai недавно аналогичным образом вышел из-под американских санкций, обратившись в судебные органы США. По всей видимости, AMEC решила двигаться аналогичным путём.

#сша #китай #санкции #пентагон
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