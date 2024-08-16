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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Двадцать пять крупнейших компаний Китая в прошлом году получили на 35% больше субсидий, чем годом ранее
Некоторые из них получили в два раза больше поддержки со стороны государства.

Представители издания South China Morning Post попытались определить, как изменилась политика китайских властей в области государственной поддержки публичных компаний в 2023 году. Для этого анализировалась имеющаяся в открытом доступе финансовая отчётность, причём Huawei Technologies хоть и остаётся частной компанией, подобные данные публикует добровольно. Они-то и позволили выяснить, что Huawei в прошлом году получила почти $1 млрд государственных субсидий, и профильная сумма выросла на 12% по сравнению с 2022 годом.

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Источник изображения: SMIC

На втором месте оказался крупнейший в Китае производитель гибридов и электромобилей BYD, который получил на 176% больше субсидий, чем годом ранее, а именно $644 млн. На третьем месте расположилась SMIC с $358 млн субсидий, но за год они выросли примерно на треть. Как подчёркивают авторы исследования, реальный объём государственной поддержки китайских компаний определить сложно, поскольку они получают вливания от продажи своих акций государственным фондам, а также могут пользоваться льготными кредитами. Кроме того, часть компаний в Китае являются частными, поэтому соответствующую отчётность они просто не предоставляют, хотя могут пользоваться государственными субсидиями. Подчёркивается, что субсидии для поставщиков оборудования и материалов для производства чипов в прошлом году в отдельных случаях увеличились в два раза по сравнению с предыдущим.

#китай #полупроводники #китайские производители #субсидии #smic
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