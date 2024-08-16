На днях Эрик Шмидт (Eric Schmidt), который сохранял место в совете директоров Google до 2019 года и возглавлял компанию до 2011 года, оказался в не очень красивой ситуации, поскольку публично выступил с критикой её корпоративной культуры, о чём вскоре пожалел и потребовал удалить в YouTube видео со своими высказываниями на эту тему. Как отмечает CNBC, во время скандального выступления перед студентами Стэнфордского университета Шмидт сделал ещё несколько интересных заявлений.
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По его словам, крупные компании готовы тратить сотни миллиардов долларов США на развитие аппаратной части систем искусственного интеллекта. По этой причине компании с большими финансовыми возможностями будут всё сильнее отдаляться от молодых игроков рынка, а NVIDIA в статусе крупнейшего поставщика ускорителей будет всё сильнее обогащаться. Шмидт не скрывает, что видит в акциях NVIDIA серьёзный инвестиционный потенциал. При этом он подчёркивает, что зависимость разработчиков от NVIDIA усиливается и распространённостью программных решений с поддержкой CUDA.