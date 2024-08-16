Его можно возить в переднем багажнике.

В фирменном интернет-магазине Tesla зарегистрированным владельцам электромобилей марки уже предлагается переносной холодильник в стиле Cybertruck, который оптимально вписывается в подкапотное пространство одноимённого пикапа, поскольку оно играет роль багажного отсека. Корпус из нержавеющей стали в сочетании с серьёзной теплоизоляцией и приличными размерами повышают массу пустого аксессуара до 14 кг, а внутри предусмотрено 53 литра объёма для продуктов и напитков.

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Источник изображения: Tesla

Производитель не уточняет, за счёт чего поддерживается температура внутри этого отсека, но упоминает, что охлаждённые напитки могут храниться несколько дней. Не исключено, что этот бокс наделён активным охлаждением, поскольку $700 просто за дизайн и марку просить с покупателей, конечно, можно, но не очень гуманно.

Источник изображения: Tesla

Когда этот аксессуар будет поставляться, не уточняется, но для его покупки достаточно владеть любым электромобилем Tesla, а не только пикапом Cybertruck. Удобству организации внутреннего пространства способствуют и съёмные перегородки.