Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla представила холодильник для электрического пикапа Cybertruck
Его можно возить в переднем багажнике.

В фирменном интернет-магазине Tesla зарегистрированным владельцам электромобилей марки уже предлагается переносной холодильник в стиле Cybertruck, который оптимально вписывается в подкапотное пространство одноимённого пикапа, поскольку оно играет роль багажного отсека. Корпус из нержавеющей стали в сочетании с серьёзной теплоизоляцией и приличными размерами повышают массу пустого аксессуара до 14 кг, а внутри предусмотрено 53 литра объёма для продуктов и напитков.

реклама

Источник изображения: Tesla

Производитель не уточняет, за счёт чего поддерживается температура внутри этого отсека, но упоминает, что охлаждённые напитки могут храниться несколько дней. Не исключено, что этот бокс наделён активным охлаждением, поскольку $700 просто за дизайн и марку просить с покупателей, конечно, можно, но не очень гуманно.

Источник изображения: Tesla

Когда этот аксессуар будет поставляться, не уточняется, но для его покупки достаточно владеть любым электромобилем Tesla, а не только пикапом Cybertruck. Удобству организации внутреннего пространства способствуют и съёмные перегородки.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #автомобильный холодильник
+
Написать комментарий (0)
Tesla начнёт выпускать «удлинители запаса хода» для Cybertruck в следующем году
Фантазия художника родила эскизы автокемпера на платформе электрического грузовика Tesla Semi
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему не нужно начинать играть в Hamster Kombat, и когда пользователи получат виртуальные токены
5
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер на самой популярной в мире видеокарте в 2024 году
6
Подборка игр, которые ошибочно причисляют к киберпанку
15
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
26
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
21
10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году
3
О кактусе возле монитора и других народных приметах
8
Есть ли смысл ждать появления Ryzen 5 9600Х в магазинах РФ, и почему Ryzen 5 7600Х гораздо лучше
9
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
38
Как была решена серьёзная проблема распространения софта для Linux в дистрибутиве Chimbalix
10

Сейчас обсуждают

NuclearMissionJam
07:34
Сюжет супер
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
El Grechko
07:21
"покупайте 4060 за полгода до выхода нового поколения, а то скоро подорожает". От создателей "покупайте 3060 они подешевели почти до РРЦ"
10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году
nukemall
07:20
Пока эта пепяка существует в единственном опытном образце, заказали ещё шесть штук если верно помню, делать будут года два.
ФРГ передаст ВСУ новейшие 155-мм самоходки RCH 155, которых нет даже у немецкой армии
Колючка
07:19
А скоро берём все статьи и перевыпускаем, заменив первую цифру в моделях карт.
10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году
Radioman
07:19
И всего то по 3 км, в количестве 2 штук. В Новосибирске взлетел, в. Владивостоке сел. 3.7тыщ км пролетел, а поезду надо 5.7 тыщ строить бам .
Завершились испытания транспортной системы, способной двигаться со скоростью до 1000 км в 1 час
Mr. Night
06:50
Не добили в свое время последователей Гитлера, Шухевича, Петлюры и Бандеры, а теперь пожинаем плоды
Германия намерена до конца этого года передать Украине большое количество военной техники
Илья Ворошилов
06:48
Flarrow films тоже делают профессиональную озвучку
Зрители оказались недовольны фильмом «Дэдпул и Росомаха» в озвучке от Red Head Sound
si-cat
06:47
Ну если укры будут управлять этой вундервафлей, то это не страшно. А если бошевские наёмники - так они тупо увязнут в осенне-зимней распутице 🤣
ФРГ передаст ВСУ новейшие 155-мм самоходки RCH 155, которых нет даже у немецкой армии
Владислав Казаков
06:41
И никого эта "плашка" не смутила. До чего же люди тупые и управляемые, господибожемой...
Зрители оказались недовольны фильмом «Дэдпул и Росомаха» в озвучке от Red Head Sound
denacifikator
06:38
колоть будут там всех,немцам напомнят,кто они такие.
ФРГ передаст ВСУ новейшие 155-мм самоходки RCH 155, которых нет даже у немецкой армии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем