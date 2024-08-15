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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Во втором квартале AMD увеличила долю рынка в сегменте ноутбуков до 20,3%
Рынок процессоров для ПК до сих пор демонстрирует признаки затоваривания.

Аналитики Bernstein утверждают, что по итогам второго квартала объёмы поставок процессоров для ПК последовательно выросли на 9%, достигнув уровней, превосходящих доковидные. При этом источник отмечает, что объёмы поставок процессоров фактически превышали потребности рынка, поскольку затоваривание складов его участникам до конца победить не удалось.

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Источник изображения: AMD

За второй квартал, по имеющимся данным, было поставлено на 9% больше процессоров для ПК, чем готовых ПК в сборе, включая ноутбуки. В этих условиях AMD удалось на увеличить свою долю на рынке процессоров для ноутбуков на 1 процентный пункт в натуральном выражении до 20,3%, тогда как доля Intel в настольном сегменте выросла с 76 до 77 %. В силу некоторого затоваривания рынка Intel не стала давать излишне оптимистичных прогнозов по динамике рынка во втором полугодии, как объясняют эксперты Bernstein. Зато AMD уверена, что её поставки увеличатся сильнее, чем предполагает сезонная норма.

#amd #intel #аналитика #процессоры #bernstein
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