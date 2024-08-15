Обезьяны и эволюционная теория в данном контексте вообще никак не фигурируют.

Имевшее место в Южной Корее возгорание электромобиля Mercedes-Benz EQE заставило местные власти пересмотреть регуляторные нормы в части учёта компонентов, установленных на продаваемые в стране электромобили. Правительство Южной Кореи рекомендовало компаниям, продающим свои электромобили на внутреннем рынке, раскрывать происхождение устанавливаемых в них тяговых батарей. Группа Volkswagen, как отмечает Business Korea, поспешила объявить, что все продаваемые в Южной Корее 14 моделей электромобилей принадлежащих её марок оснащаются произведёнными локально тяговыми батареями Samsung SDI и LG Energy Solution.

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Источник изображения: Audi

Последнего поставщика нельзя назвать безупречным с точки зрения репутации на рынке тяговых батарей, поскольку именно LG Energy Solution снабжала аккумуляторами электромобили Chevrolet Bolt EV и EUV, продававшиеся на американском рынке, и попавшие под масштабный отзыв. По всей видимости, рекомендации корейских регуляторов направлены на более чёткое отслеживание каналов поставки тяговых батарей на случай возникновения повторяющихся инцидентов с их возгораниями. Инициативу уже поддержали Hyundai, Kia, KG Mobility (SsangYong), BMW, Mercedes-Benz, Volvo и Polestar. Из 14 реализующих в Южной Корее электромобили компаний девять являются зарубежными, но и они готовы раскрывать необходимую информацию, как показывает пример с Volkswagen.